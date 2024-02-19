Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 66 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 adet emtia(spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 adet cep telefonu aksesuarı, 22 adet cep telefonu, 522 adet elektronik sigara, 400 adet puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

13 şüpheli asayiş, 45'i kaçakçılık, 5'i "sahte seyahat belgesi" düzenlemek ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 66 kişiye yasal işlem başlatıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!

İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"

Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!

Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!