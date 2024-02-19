Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, Habur Sınır Kapısı'nda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 66 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 66 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 adet emtia(spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 adet cep telefonu aksesuarı, 22 adet cep telefonu, 522 adet elektronik sigara, 400 adet puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

13 şüpheli asayiş, 45'i kaçakçılık, 5'i "sahte seyahat belgesi" düzenlemek ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 66 kişiye yasal işlem başlatıldı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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