Yalnız yaşayan KOAH hastası adam, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki KOAH hastası yaşlı adam yaşadığı evin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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Yalnız yaşayan KOAH hastası adam, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 69 yaşındaki KOAH hastası adam yalnız yaşadığı evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden şahsın kuzeninin olay yerinde, "Her şeyin bittiği yer mi oluyor bu?" sözleri ise yürekleri dağladı.

Yalnız yaşayan KOAH hastası adam, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Tığcılar Mahallesi Karaosman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana gelen olayda, KOAH hastası olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu’ndan haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri esnada, Pehlivanoğlu’nu silahla vurulmuş halde buldu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız yaşayan KOAH hastası adam, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. Kötü haberi alarak bölgeye gelen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını söyledi. Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti. Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” dedi.

Yalnız yaşayan KOAH hastası adam, evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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