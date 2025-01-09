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ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

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ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor!
ABD adetâ cehennemi yaşıyor: CNN'e konuşan bir itfaiye yetkilisi "Şu anda yangını kontrol altına almamız olanaksız görünüyor" dedi.
ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 1 111

ABD adetâ cehennemi yaşıyor: CNN'e konuşan bir itfaiye yetkilisi "Şu anda yangını kontrol altına almamız olanaksız görünüyor" dedi.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 2 211

ABD'nin California eyaleti şok orman yangını ile mücadele ediyor Los Angeles'ta OHAL ilan edilirken 30 bin kişi için tahliye emri verildi. İnsanlar arabalarını yolda bırakıp yürüyerek kaçmaya başladı. İşte Hollywood tepesine ilerleyen Los Angeles'taki büyük yangınla ilgili son gelişmeler...

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 3 311

CNN'e konuşan bir itfaiye yetkilisi "Şu anda yangını kontrol altına almamız olanaksız görünüyor" dedi. Önümüzdeki 6 saat kritik.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 4 411

ABD'nin batı eyaletlerinden California'nın Los Angeles kentinde başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişinin tahliyesine başlandı. Alevler Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor. Yangın TSİ ile 21.30 civarı başladı ve saatte 80 km hızla esen rüzgar ve kuru hava koşulları nedeniyle nedeniyle "inanılmaz" olarak nitelenen bir hızla yayılmaya başladı.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 5 511

ÖNÜMÜZDEKİ 6 SAAT KRİTİK

CNN International meteoroloğu Derek Van Dam, önümüzdeki 6 saatin yangınları kontrol altına almak için kritik olacağını söylüyor. Los Angeles County bölgesinde üç büyük orman yangını var ve hiçbiri kontrol altında değil.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 6 611

Van Dam'a göre, önümüzdeki birkaç saat boyunca hava koşulları itfaiyeciler için zorlu olmaya devam edecek ve güçlü rüzgarlar yangınların yayılmasına neden olacak. Van Dam, "Biz buna son derece kritik, özellikle tehlikeli bir durum diyoruz," derken ekledi: "İzleyicilerimizin bu yangınların ne kadar hızlı yayılabileceğini anlamalarını istiyorum. Bir kor parçasının bir anda yolun karşısına, otoyolun genişliğine yayılıp başka yangınlar başlatıp büyük bir cehenneme dönüşebileceğini bilmeliler."

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 7 711

OHAL İLAN EDİLDİ

Los Angeles'ta çıkan orman yangını birkaç saat içinde 10 dönümden 3 bin dönüme çıkınca olağanüstü hal ilan edildi. Bölgeden gelen görüntülerde Pacific Palisades bölgesinde yanan evler ve alevlerden kaçmak için araçlarını terk eden sakinler görülüyor. Bölgeden gelen fotoğraflarda kaçmaya çalışan insanların arabalarını yolda bırakıp koştuğu görülüyor.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 8 811

'KONTROL ALTINA ALAMIYORUZ'

İtfaiyeciler, Californiya, Malibu'daki Pasifik Kıyısı Otoyolu boyunca çok sayıda yapıyı yakan Palisades orman yangınıyla mücadele ediyor. Californiya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı (CAL) tabur şefi ve halkla ilişkiler görevlisi David Acuna, CNN'e yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınların kontrol altına alınamadığını söyledi.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 9 911

Acuna, CAL'nin "çoğunlukla tüm insanların bölgeden ayrılmasını sağlamakla ilgilendiğini, çünkü can güvenliğinin en önemli kısım olduğunu ve insanların evcil hayvanları ve çiftlik hayvanları için de güvenli bir barınak sağlamak için plan yapmalarına yardımcı olduğumuzu" söyledi.

Bu, Californiya valisi Gavin Newsom'un Los Angeles'taki "benzeri görülmemiş yangınlarla" mücadele etmek için 1.400'den fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini söyledi.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 10 1011

İKİNCİ YANGIN ŞOKU

Öte yandan ABD basınında bildirilen son dakika haberlere göre Los Angeles County'nin kuzeyindeki Altadena tepelerinde ikinci bir yangın çıktı. Yangın şu ana kadar büyük bir hızla en az 400 dönümlük alanı yaktı.

ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor! 11 1111

'HAYATİ TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Los Angeles İtfaiye Departmanı Kaptanı Erik Scott yerel yayın kanalı KCAL-TV'ye konuştu ve rüzgarların "orman yangınlarını daha da şiddetlendirebileceğini" söyledi. Facebook'ta yayınlanan bir gönderide, itfaiye departmanı ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) durumu "hayati tehlike arz eden ve yıkıcı bir rüzgar fırtınası" olarak tanımladığını belirtti.

Dün yayınlanan bir gönderide, Los Angeles'taki NWS yetkilileri "yangın havası açısından olabilecek en kötü durum" konusunda uyardı ve "Çevrenizin farkında olun. Özellikle yangın riski yüksek bir bölgedeyseniz tahliye olmaya hazır olun. Yangın kaynaklarına dikkat edin" dedi.

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