ABD adetâ cehennemi yaşıyor! Yangınlar hâlâ kontrol altına alınamadı: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

'HAYATİ TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Los Angeles İtfaiye Departmanı Kaptanı Erik Scott yerel yayın kanalı KCAL-TV'ye konuştu ve rüzgarların "orman yangınlarını daha da şiddetlendirebileceğini" söyledi. Facebook'ta yayınlanan bir gönderide, itfaiye departmanı ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) durumu "hayati tehlike arz eden ve yıkıcı bir rüzgar fırtınası" olarak tanımladığını belirtti.

Dün yayınlanan bir gönderide, Los Angeles'taki NWS yetkilileri "yangın havası açısından olabilecek en kötü durum" konusunda uyardı ve "Çevrenizin farkında olun. Özellikle yangın riski yüksek bir bölgedeyseniz tahliye olmaya hazır olun. Yangın kaynaklarına dikkat edin" dedi.