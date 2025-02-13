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Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma: Çınardere Kayalı Tepe Parkı Yenileniyor...

Yaz kış demeden ilçe genelindeki parklarda çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri son olarak Çınardere Kayalı Tepe Parkı’nı yeniliyor. Tamamlanmak üzere olan çalışma kapsamında bölge sakinlerinin talebi üzerine parka bir de mini futbol sahası yapılıyor.

Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma: Çınardere Kayalı Tepe Parkı Yenileniyor...
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Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma: Çınardere Kayalı Tepe Parkı Yenileniyor...

Yaz kış demeden ilçe genelindeki parklarda çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri son olarak Çınardere Kayalı Tepe Parkı’nı yeniliyor. Tamamlanmak üzere olan çalışma kapsamında bölge sakinlerinin talebi üzerine parka bir de mini futbol sahası yapılıyor.

Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma: Çınardere Kayalı Tepe Parkı Yenileniyor...

İlçe geneline park kazandıran ve mevcut parkları yenileyen Pendik Belediyesi ekipleri son olarak Çınardere Kayalı Tepe Parkı’nda çalışma başlattı. Tamamlanmak üzere olan yenileme çalışması kapsamında parka fitness aletleri, yeni tip oyun grubu ve banklar konuldu. 1.460 metrekarelik alana sahip Kayalı Tepe Parkı’nın bu ay tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma: Çınardere Kayalı Tepe Parkı Yenileniyor...

Parka mini futbol sahası yapılıyor

Pendik Belediyesi Çınardere Kayalı Tepe Parkı’na bir de mini futbol sahası yapıyor. Bölge sakinlerinin talebi üzerine yapılan sahada ekipler tel örme çalışması yapıyor. Bu çalışmanın ardından hava koşullarına bağlı olarak sahaya çizgiler çizilecek ve kaleler konulacak.

Pendik Belediyesi ekiplerinden hummalı çalışma: Çınardere Kayalı Tepe Parkı Yenileniyor...

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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