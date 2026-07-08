Pendik Belediye Meclis Üyeleri Yaz Dönemi Öncesi Aileleriyle Buluştu

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katıldığı programda birlik, beraberlik ve aile olmanın önemi vurgulandı.

Pendik Belediye Meclisi, yaz dönemi öncesinde düzenlenen anlamlı programda meclis üyeleri ve ailelerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmaya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak meclis üyelerine ve ailelerine hitap etti.

Programda konuşan Başkan Ahmet Cin, belediye meclisinin Pendik'e hizmet yolunda önemli bir görev üstlendiğini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmaların ilçeye değer kattığını ifade etti. Meclis üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Cin, ailelerin desteğinin de bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı.

Samimi bir atmosferde geçen programda meclis üyeleri ve aileleri bir araya gelerek sohbet etme ve kaynaşma fırsatı buldu. Yaz dönemi öncesinde düzenlenen buluşmada dayanışma ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi mesajı verildi.

Program sonunda Başkan Ahmet Cin, yaz dönemi öncesinde gerçekleştirilen buluşmaya katılan tüm meclis üyelerine ve kıymetli ailelerine teşekkür ederek, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaz dönemi temennisinde bulundu.