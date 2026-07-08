Miçotakis'in Külliye yürüyüşü gündem oldu: 'Sahte Kabadayı' filmini akıllara getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında kameralara yansıyan yürüyüşü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Külliye bahçesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Miçotakis'in yürüyüş tarzı mizahi yorumlara konu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yürüyüşü Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Sahte Kabadayı" filmindeki karaktere benzeterek esprili paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, "Kemal Sunal", "Miçotakis" ve "Sahte Kabadayı" ifadeleri sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Siyasi temasların gölgesinde yaşanan bu renkli an, zirvenin en çok konuşulan görüntülerinden biri olurken, kullanıcıların mizahi paylaşımları gündeme damga vurdu.

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