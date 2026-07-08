  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu, Duygusal paylaşım beğeni topladı

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu, Duygusal paylaşım beğeni topladı

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, torunu ile birlikte yaptığı spor anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu, Duygusal paylaşım beğeni topladı
Yayınlanma:

Hülya Koçyiğit'in Spor Hocası Torunu Oldu! Duygusal Paylaşım Beğeni Topladı

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, torunu ile birlikte yaptığı spor anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu! Duygusal paylaşım beğeni topladı

Koçyiğit, torununun kendisine spor yaptırdığı keyifli anlara ilişkin yaptığı paylaşımda, aile bağlarının önemine vurgu yaparak, "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz... Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu! Duygusal paylaşım beğeni topladı

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu! Duygusal paylaşım beğeni topladı

Duygusal paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Aslışah Alkoçlar da anneannesine sevgi dolu sözlerle karşılık verdi. Alkoçlar, "Anneanneciğim, seninle o kadar gurur duyuyorum ki... Her zaman idolümsün." mesajını paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu! Duygusal paylaşım beğeni topladı

Anneanne ile torunun samimi ve sevgi dolu spor buluşması, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu! Duygusal paylaşım beğeni topladı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
Zirve kadar bu yemek menüsü konuşulmuştu! Liderleri hayran bırakan NATO yemek menüsünü hazırlayan şef bakın kim çıktı?
Zirve kadar bu yemek menüsü konuşulmuştu! Liderleri hayran bırakan NATO yemek menüsünü hazırlayan şef bakın kim çıktı?
Haluk Levent'e hayatının şoku: 70 milyon TL cezayı ödemezse hapse girecek!
Haluk Levent'e hayatının şoku: 70 milyon TL cezayı ödemezse hapse girecek!
Taşacak Bu Deniz'de sürpriz ayrılık: Hangi isim setten ayrılıyor? İşte detaylar...
Taşacak Bu Deniz'de sürpriz ayrılık: Hangi isim setten ayrılıyor? İşte detaylar...
Gözyaşlarını tutamadı: Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil ile Aşk İddiasına bakın nasıl cevap verdi?
Gözyaşlarını tutamadı: Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil ile Aşk İddiasına bakın nasıl cevap verdi?
Dünyanın ilgisini çeken Türk: Kimliği belli oldu, yüzünü boyamasının nedeni bakın neymiş?
Dünyanın ilgisini çeken Türk: Kimliği belli oldu, yüzünü boyamasının nedeni bakın neymiş?
Kızılcık Şerbeti'nin acı kaybı: Işıl Ece İrtem öldü mü? Ece İrtem neden öldü, hasta mıydı?
Kızılcık Şerbeti'nin acı kaybı: Işıl Ece İrtem öldü mü? Ece İrtem neden öldü, hasta mıydı?
Konsere giderken trafik kazası geçiren Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber!
Konsere giderken trafik kazası geçiren Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber!