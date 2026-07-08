Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu, Duygusal paylaşım beğeni topladı

Hülya Koçyiğit'in Spor Hocası Torunu Oldu! Duygusal Paylaşım Beğeni Topladı

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, torunu ile birlikte yaptığı spor anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Koçyiğit, torununun kendisine spor yaptırdığı keyifli anlara ilişkin yaptığı paylaşımda, aile bağlarının önemine vurgu yaparak, "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz... Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı." ifadelerini kullandı.

Duygusal paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Aslışah Alkoçlar da anneannesine sevgi dolu sözlerle karşılık verdi. Alkoçlar, "Anneanneciğim, seninle o kadar gurur duyuyorum ki... Her zaman idolümsün." mesajını paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Anneanne ile torunun samimi ve sevgi dolu spor buluşması, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.