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Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı

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Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı
Usta oyuncu Zihni Göktay'da acı haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı 1 16

Usta oyuncu Zihni Göktay'da acı haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı 2 26

Geçtiğimiz günlerde huzurevine yerleşen usta oyuncu Zihni Göktay'dan sevenlerini üzen haber geldi. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" ile damgasını vuran sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı 3 36

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Usta sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı 4 46

HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Göktay, Fenerbahçe'deki evinin yıkıldığı usta ismin Maltepe'de bir huzurevinde kalıyordu.

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı 5 56

HUZUREVİNDE SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

80 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının huzurevinde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Eşini kaybettikten sonra Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği öğrenilen sanatçının o anları, sevenlerini duygulandırdı.

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı 6 66
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