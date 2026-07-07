Tuzla’da Bir Hafta Boyunca Kültür, Sanat ve Çocuk Etkinlikleri Düzenlenecek

Tuzla’da 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek kültür, sanat ve çocuk etkinliklerinin programı belli oldu. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde kitap okuma buluşmalarından sergilere, mahalle şenliklerinden açık hava sinemalarına ve çocuk atölyelerine kadar birçok program vatandaşlarla buluşacak.

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “6-12 Temmuz arasında gerçekleşecek olan etkinliklerimize tüm çocuklarımızı ve komşularımızı bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ETKİNLİKLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin programı ise şöyle:

6 Temmuz Pazartesi: Anne Çocuk Kitap Okuma Saati “Yan Yana Okuyor, Birlikte Öğreniyor, Birlikte Gelişiyoruz”, saat 10.30’da İçmeler Spor Parkı KAGİM’de düzenlenecek.

7 Temmuz Salı: Yaprak Resim Sergisi, saat 14.00’te Tuzla Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

8 Temmuz Çarşamba: “Duyduk Duymadık Demeyin! Mahallemde Şenlik Var!” etkinliği saat 19.00’da Orhanlı Mahallesi Orhanlı Meydan Parkı’nda gerçekleştirilecek. Aynı gün Nostalji Sinema Günleri kapsamında “Süt Kardeşler” filmi saat 21.00’de Orhanlı Meydan Parkı’nda gösterilecek.

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9 Temmuz Perşembe: “Minik Arkeologlar İş Başında” temalı Çocuklar İçin Arkeolojik Kazı Atölyesi saat 16.00’da Tuzla Kent Müzesi’nde düzenlenecek. “Duyduk Duymadık Demeyin! Mahallemde Şenlik Var!” etkinliği saat 19.00’da Aydıntepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda gerçekleştirilecek. Mercan Yaz Akşamları Açık Hava Sineması kapsamında “Ölü Ozanlar Derneği” filmi saat 20.30’da Mercan Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Nostalji Sinema Günleri kapsamında “Süt Kardeşler” filmi ise saat 21.00’de Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda gösterilecek.

11 Temmuz Cumartesi: Minik Tasarımcılar Atölyesi, saat 14.00’te Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

Tuzla Belediyesi, yaz boyunca düzenlenecek kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle çocukları ve aileleri kentin farklı noktalarında bir araya getirmeyi sürdürecek.