Trump ve Zelenski'nin basın karşısındaki açıklamaları dikkat çekti: İşte önemli detaylar...



ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile basın toplantısı düzenliyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'PUTİN ANLAŞMA İSTİYOR'

"Ukrayna'daki savaş korkunç. Putin ile Zelenski anlaşma istiyor. Birçok savaşı bitirdik. Anlaşma yapmak benim işim.

Rusya'da büyük bir ülke, büyük bir güç Rusya. Ben çok uzun zamandan beri bu konuları inceliyorum, bazen en kötüye varmak bile gerekiyor. Ayda 25 bin insan hayatını kaybediyor.

Rusya hava sahasını korumakta da zorlanıyor. Dolayısıyla bu savaşın ortadan kalkması için müzakere masasına oturmasını zorunlu kılacak gibi görünüyor.

Ukrayna nadir toprak elementleri bakımından çok çok zengin bir ülke. Zamanı geldiğinde ben de bundan faydalanmak isterim açıkçası.

Ukrayna'da oldukça akıllı insanlar var. Savunma silahından bahsediyoruz burada. Saldırı silahı değil. Bana küçük bir kuş söyledi.

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'İRAN'I BU GECE VURACAĞIZ'

İran çok kötü davranıyor, anlaşmayı ihlal ediyor. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız. İran'ın askeri kuvvetleri yok oldu. İran'la anlaşma olur mu bilmiyorum.

İnsanlar hep hile yapıyor. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Önce diyorlar ki: "Tamam, kabul ediyoruz. Bir nükleer silahımız asla olmayacak." Hileyle, yalanla, hurdayla bunu yürütüyorlar.

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