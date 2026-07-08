NATO Zirvesi başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

.Başkan Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Genel Sekreter ve devlet başkanları, Türkiye olarak 2030'dan önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3.5 yapmak için tedbirlerimizi aldık. Şimdiden yüzde 1.5 hedefine ulaştık. Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayisindeki atılımıdır.

Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız.

Türkiye olarak, 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi alıyoruz. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1,5'lik bütçe payına ulaştık.

Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey'de belirlenen 2035 yılından beş sene önce erişmeyi hedefliyoruz.

Kuşkusuz ülkemizin eriştiği asıl başarı savunma sanayisindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.

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İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını, 3 yıl içinde ve taahhüt edilen tarihten önce karşılamış olacağız.

İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine, Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.

Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak, yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan alanlarda ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.

Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar'da ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekât, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz.

İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak, tesisini öngördüğümüz İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.

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