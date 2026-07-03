Pendik %40,4’lük Yatırım Oranıyla İstanbul’da Birinci

Başkan Ahmet Cin “Sadece bugünü değil, yarını da planlıyoruz...”

İstanbul İlçe Belediyeleri 2025 Yılı Faaliyet Raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Pendik Belediyesi %40,4’lük yatırım oranıyla İstanbul’da açık ara birinci oldu. Ona en yakın belediye ise %29,1’lik oranla ikinci sırada yer aldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 7 yılda 23.8 Milyar TL yatırım yaptıklarını hatırlatarak; “Pendik’i sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına göre planlıyoruz. İstanbul’da ilçeler arasında birinciyiz. Kamuya ve özele borcumuz yok, borçsuz bir belediye olarak hem fiziki hem de sosyal yatırımlarımızı sürdürüyoruz.”dedi.

Pendik Belediyesi, yatırım oranıyla İstanbul’daki belediyeler arasında açık ara birincilik elde etti. İlçe belediyeleri 2025 Yılı Faaliyet Raporu sonuçlarına göre Pendik Belediyesi 2025 yılında %40,4’lük yatırım oranıyla İstanbul’da birinci oldu. Ona en yakın belediye ise %29,1’lik oranla ikinci sırada yer aldı.

“Borçsuz bir belediye olarak çalışıyoruz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 7 yılda 23.8 Milyar TL yatırım yaptıklarını hatırlatarak; “Pendik’i sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına göre planlıyoruz. İstanbul’da ilçeler arasında birinciyiz. Kamuya ve özele borcumuz yok, borçsuz bir belediye olarak hem fiziki hem de sosyal yatırımlarımızı sürdürüyoruz.”dedi. Pendik’te kalıcı eserler üretmeye gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Cin; “Eğitimden kültüre, spordan sağlığa kadar her alanda kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. Bu eserlerle Pendik’i daha ileriye taşımak, her alanda bir marka şehir haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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