Zirve kadar bu yemek menüsü konuşulmuştu! Liderleri hayran bırakan NATO yemek menüsünü hazırlayan şef bakın kim çıktı?
Yayınlanma:
08 Temmuz 2026 12:54
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO zirvesi her yönüyle dünyada gündem olurken, liderlere verilen akşam yemeği menüsü de zirve kadar gündeme gelmişti. Liderleri hayran bırakan NATO yemek menüsünü hazırlayan şef bakın kim çıktı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Beştepe'deki bu yemek davetine 32 ülkenin lideri eşleri ile birlikte katıldı. Külliye'de NATO liderlerine sunulan yemekler 9 şehirden seçildi. Liderleri hayran bırakan menü gündem olurken, yemekleri yapan şefin kim olduğu da ortaya çıktı.
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Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünlerin yer aldığı menüde, başlangıç olarak taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Bitlis-Hizan karakovan balı ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçasıyla servis edilen Kayseri mantısı ikram edildi.
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ANA YEMEK İÇİN İKİ MUHTEŞEM SEÇENEK
Ana yemekte ise liderlere iki farklı seçenek sunuldu. Konuklar, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde hazırlanan deniz levreği ya da yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı ile servis edilen ağır ateşte pişmiş dana kaburgayı tercih etti.
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TATLI İLE YEMEK BİTTİ
32 liderin eşleriyle katıldığı NATO yemeğinin finali tatlı ile yapıldı. Eşsiz menü için seçilen tatlı ise sütlü nuriye oldu. Liderlere sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile servis edildi.
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MUHTEŞEM YEMEĞİ KİM YAPTI?
Her anıyla dünya gündemine oturan NATO zirvesinin yemeği de olay oldu. Liderlerin damak zevkine hitap eden yemekleri Türkiye'nin 2 Michelen yıldızına sahip tek ismi olan ünlü şef Fatih Tutak hazırladı.
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2 YILDIZLI TÜRKİYE'DEKİ İLK VE TEK RESTORAN
Fatih Tutak, Türkiye'nin 2 Michelin Yıldızı'na sahip ilk ve tek restoranı TURK Fatih Tutak'ın kurucusu ve baş şefidir. 1985 İstanbul doğumlu olan Fatih Tutak, geleneksel Türk lezzetlerini modern gastronomi teknikleriyle harmanlayarak uluslararası alanda büyük başarılara imza attı.
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Mengen Aşçılık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, kariyerine İstanbul'da yenilikçi mutfak kültürünün öncülerinden Şef Paul Pairet'in yanında çırak olarak başladı. Daha sonra Pekin, Tokyo, Singapur ve Kopenhag gibi dünyanın gastronomi merkezlerinde çalışarak küresel mutfak kültürü hakkında derin bir deneyim kazandı
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019 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Bomonti'de kendi fine-dining restoranı olan TURK Fatih Tutak'ı açtı.
Restoranı, İstanbul'a gelen ilk Michelin Rehberi seçkilerinde 2 Michelin yıldızı birden alarak büyük bir başarıya ulaştı
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