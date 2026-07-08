Zirve kadar bu yemek menüsü konuşulmuştu! Liderleri hayran bırakan NATO yemek menüsünü hazırlayan şef bakın kim çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Beştepe'deki bu yemek davetine 32 ülkenin lideri eşleri ile birlikte katıldı. Külliye'de NATO liderlerine sunulan yemekler 9 şehirden seçildi. Liderleri hayran bırakan menü gündem olurken, yemekleri yapan şefin kim olduğu da ortaya çıktı.