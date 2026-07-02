Pendik Belediyesi Yaz Spor Okulu’nda Eğitimler Başladı

2 bin 866 çocuk sporla buluşuyor

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu, bu yıl 2 bin 866 çocuğun katılımıyla kapılarını açtı. Basketbol, tekvando, masa tenisi, voleybol, tenis, yüzme ve güreş branşlarında eğitimlerin verileceği program, 5’er haftalık iki dönem halinde yaz boyunca devam edecek.

Pendik Belediyesi, Yaz Spor Okulu programını bu yıl da sürdürüyor. İki dönem halinde gerçekleştirilen program kapsamında toplam 2 bin 866 çocuk, 7 farklı spor branşında eğitim alarak yaz boyunca hem spor yapıyor hem de yeni beceriler kazanıyor. 5'er hafta sürecek iki dönemden oluşan Yaz Spor Okulu, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra spor kültürünü erken yaşta benimsemelerine de katkı sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler; basketbol, tekvando, masa tenisi, voleybol, tenis, yüzme ve güreş branşlarında alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim görüyor.

Yaz Spor Okulu’nda verilen eğitimlerde çocuklara spor branşlarının temel teknikleri, temel hareketleri ve oyun kuralları uygulamalı olarak öğretiliyor. Düzenli antrenmanlarla hem fiziksel gelişimlerini destekleyen hem de takım ruhu, disiplin ve özgüven gibi sosyal becerilerini geliştiren öğrenciler, yaz tatillerini aktif ve verimli bir şekilde geçiriyor.

Kayıtlar "sporadeger.com" üzerinden yapılıyor

Program, branşlara göre 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Pendik'te ikamet eden çocuklar, Pendik Belediyesinin sporadeger.com internet sitesi üzerinden tercih ettikleri branşlara kayıt yaptırabiliyor.