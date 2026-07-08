Meloni Trump'tan köşe bucak kaçtı: NATO Zirvesi öncesi Erdoğan'dan bakın ne rica etmiş?

CORRIERE DELLA SERA: ÇÖZÜMÜ ERDOĞAN'IN PROTOKOLÜNDE ARADI

Trump'ın bu sert ve alaycı paylaşımının ardından, Ankara'daki zirvede iki liderin nerede ve nasıl bir arada duracağı merak konusu olmuştu. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı.Gazetenin haberine göre Başbakan Meloni, Trump ile yüz yüze gelmenin yaratacağı gerginliği ve olası bir yeni tartışma karesini engellemek için zirvenin ev sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurdu. Meloni'nin, zirve protokolü ve oturma düzeni planlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesi konusunda Erdoğan'dan özel olarak ricada bulunduğu öne sürüldü.