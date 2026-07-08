NATO Liderler Zirvesi'nin merakla beklenen sonuç bildirgesi yayımlandı: 50 milyar dolarlık tedarik anlaşması sağlandı

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin merakla beklenen sonuç bildirgesi yayımlandı. İttifakın geleceğine yön verecek tarihi metinde "Güçlü Avrupa" vurgusu ön plana çıkarken, müttefiklerin 50 milyar doları aşan dev savunma tedariki anlaşması ve Ukrayna'ya yönelik sarsılmaz destek mesajları dikkat çekti.

NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alındı. Açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

- NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu.

- NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

- NATO Ankara Zirvesi'nde, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.

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