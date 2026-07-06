Tuzla Mekan İskele'de yıldızların altında sinema keyfi

Tuzla Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına kazandırılan Tuzla Mekan İskele, bu kez açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptı. "Yıldızların Altında Sinema" programında vatandaşlar, deniz manzarası eşliğinde açık havada La La Land filmini izleyerek yaz akşamının tadını çıkardı.

Uzun süre atıl durumda kalan ve yapılan düzenlemelerle düğün, nikâh, nişan ve sosyal buluşmaların gerçekleştirildiği Tuzla Mekan İskele, kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Yıldızların Altında Sinema" etkinliğinde çok sayıda vatandaş açık havada sinema deneyimi yaşadı.

Denizin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte izleyiciler, Oscar ödüllü La La Land filmini açık havada izleme fırsatı bulurken, yaz akşamını aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli bir atmosferde geçirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ayşe Demir, "Deniz kenarında açık havada film izlemek çok güzel bir deneyimdi. Ailecek keyifli vakit geçirdik. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteriz" dedi. Mehmet Yıldız ise, "Burası eskiden kullanılmayan bir alandı. Şimdi kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşayan bir mekân haline gelmiş. Böyle organizasyonlar ilçeye değer katıyor" ifadelerini kullandı.

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Tuzla Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca kültür ve sanat etkinliklerini farklı noktalarda vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Açık hava sinema gösterimlerinin yaz programı kapsamında belirli aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi.