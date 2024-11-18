PENDEF Yerel basınla buluştu: Başkan Murat Çevik ‘Daha çok güzel işlere imza atacağız’

Genel başkanlığını Murat Çevik’in yürüttüğü Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF), yerel basınla bilgilendirme toplantısında buluştu.

PENDEF BAŞKANI MURAT ÇEVİK ‘ÇOK DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ’

Toplantıda gerçekleştirilen faaliyetler ve yeni sezon hedefleriyle ilgili bilgi veren PENDEF Başkanı Murat Çevik, “Çok güzel işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Üyelerimize ve Pendikli hemşehrilerimize hizmetlerimizle ve yardımlarımızla katkı sağlamaya devam edeceğiz” Dedi.

Murat Çevik’in genel başkanlığını yürüttüğü Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF), yerel basınla bilgilendirme toplantısında buluştu. PENDEF üyeleri ve basın mensuplarının yoğun bir katılım gösterdiği kahvaltılı toplantı Duduzar Turistik Tesisleri’nde gerçekleşti.

PENDEF'TEN GEÇMİŞE VEFA, SPONSORLARA TEŞEKKÜR...

PENDEF Başkanı Murat Çevik toplantıda yaptığı konuşmasına, başta PENDEF Kurucu Başkanı Fuat Şengül olmak üzere, yakın zamanda vefat eden Bolu Kıbrıscık Dernek Başkanı İbrahim Karaoğlu'nu ve PENDEF bünyesinde ebediyete intikal edenler için bir 'Fatiha' ile başladı. Bir kaç ay önce ağır bir trafik kazası geçiren bir önceki dönem Genel Başkan Ziya Öncan'a geçmiş olsun dileklerini de sunan başkan Murat Çevik toplantıya ev sahipliği yapan Hüsamettin Elçi başta olmak üzere tüm sponsorlarına teşekkürlerini sunarak konuşmasına devam etti.

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BAŞKAN ÇEVİK, “ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK”

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak sözlerine devam eden Başkan Çevik, “Geçtiğimiz sezon çok güzel işlere ve hizmetlere imza attık, imza atmaya da devam edeceğiz. İmkanlarımız nispetinde üyelerimize ve Pendikli hemşehrilerimize hizmetlerimizle ve yardımlarımızla katkı sağlamaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü daha yapacağımız çok işimiz var” dedi.

SAĞLIK ANLAŞMALARIMIZLA ÜYELERİMİZE AVANTAJ SAĞLIYORUZ

''Kültürel faaliyetler dışında ilçemizdeki bazı sağlık kuruluşlarıyla antlaşmalar yaparak üyelerimiz için sağlık alanında indirimler sağladık. Bize her zaman destek olan sizlere selamlarını gönderen Murat Şahin beyin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Alpi Diş Hastaneleri, Bölge Hastanesi, Emsey, Lokman Hekim, Okan Üniversitesi ve Ersoy Hastaneleri ile indirim anlamlarımız var. Tüm sponsorlarımıza ve başta Mustafa bey olmak üzere bu anlaşmalarımıza vesile olan tüm yöneticilerimize ve gönül dostlarımıza şahsım, üyelerimiz ve PENDEF ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.''

AİLE EKONOMİSİNE KATKI, ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLIYORUZ

''Bu faaliyetlerimizin dışında bu sene 75 aileye gıda yardımı yaptık. Şuanda 25 aileye daha yapıyoruz. Yaptığımız bu yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine katkı sağlarken; şahsım, yönetimimiz ve derneklerimiz aracılığıyla verdiğimiz burslarla da öğrencilere eğitim desteği sağlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

ZİYARETLERİMİZ KADAR, ZİYARETÇİLERİMİZ DE VAR

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurduklarını da kaydeden başkan Murat Çevik, “Pendik Belediyemizle birlikte hareket ediyoruz, istişare halindeyiz. Protokol ziyaretlerimiz yeni dönemde de devam edecek. Bizim ziyaret ettiklerimiz kadar ziyaretçilerimiz de var. Bu noktada bizi ziyaret eden tüm siyasi partilerimizin başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bizleri haberleştirip her yere sesimizi duyuran basın mensuplarımıza da ilgi, alaka ve desteklerinden dolaya bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” İfadesinde bulundu.

Toplantı, PENDEF Başkanı Murat Çevik’in, basın mensuplarının sorularını cevaplandırmasının ardından günün anısına hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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