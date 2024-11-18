Alperen Şengün fırtınası devam ediyor! NBA onu konuşuyor

NBA'de on maç oynadı. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında yaklaşık 26 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptı. Bu sezon, milli basketbolcu 9 maçta double-double ve 2 maçta triple-double yaptı.



Rockets tarihinde üst üste üç kez "triple-double" yapan ilk pivot Alperen Şengün oldu.

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Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, Fred VanVleet'in 28 ve Jalen Green'in 18 sayı olmak üzere art arda beş galibiyet aldı.



CAVALİERS'TAN 15'TE 15

Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'i sahasında 128-114 yenerek 15'te 15 yaptı.

Darius Garland 25 sayı, 12 asist, Ty Jerome 24 sayı, 8 asist ve Evan Mobley 23 sayı, 11 ribaunt ile Doğu Konferansı'nın zirvesindeki namağlup Cavaliers'ta oynadı.

Ayrıca Cavaliers, Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) ve Washington Capitols (1949) ardından NBA'de sezona 15'te 15 ile başlayan 4. takım oldu. 2015-2016 sezonunda 24 maçı kazanan Warriors, bu alandaki NBA rekorunu korudu.

Hornets, sezonun dokuzuncu yenilgisini yaşarken, LaMelo Ball 31 sayı, 12 asist ve Miles Bridges 19 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.