MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında önemli açıklama yapıldı, 'TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' denildi.

'Emre uymadılar!'

MSB kaynakları: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok. Teğmenlere metni okumamaları tebliğ edildiği halde okudular.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, 'TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' denildi.

Alperen Şengün fırtınası devam ediyor! NBA onu konuşuyor

Tarım kredi Market'te fiyat en ucuz ürünler belli oldu! 16 -29 Kasım 2024 Aktüel ürün kataloğu

İstanbul Pendik'te sevgili dehşeti: Okul servisi içinde önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu!