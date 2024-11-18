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MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında önemli açıklama yapıldı, 'TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' denildi.

MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!
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Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında önemli açıklama yapıldı, 'TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' denildi.

MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!

'Emre uymadılar!'

MSB kaynakları: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok. Teğmenlere metni okumamaları tebliğ edildiği halde okudular.

MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, 'TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' denildi.

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Kaynak:AA

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