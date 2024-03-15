Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı: Sözü bu sefer CHP Genel Başkanı aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta’da konuştu. Yerel seçimler için gittiği Isparta’da Özgür Özel, halka seslendi. Para krizine de değinen CHP Genel Başkanı, Erdoğan’a yüklendi.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN JET YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu iddia ederek cevap verdi. Halkın, milli irade tokadıyla vuracağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, şunları aktardı;

“Geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı, haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tayyip beyin ekip yeni bir video yayınladı. Her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki 'tamamını bulun.' Görüntüler bulundu 2019'dan diyorlar ki 'Bir iki ay önce oldu.' Ne yapıyoruz? İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kaparo istemiş. Kaporanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Partili.”

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2019 YILINDAKİ GÖRÜNTÜ

“'Bu ittifak birkaç yıl önce balya balya para topluyor' diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen.

Montaj videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen, yazıklar olsun. Bunun canı bizimle kavga etmek istiyor… Isparta'dan onunla kavga edeceğim ama onun istediği gibi kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklinin hakkı, emekçinin hakkı için kavga edeceğim.”

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