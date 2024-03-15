Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!

Hatay'da emniyet güçlerinin yaptığı göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 16 organizatör mahkemece tutuklanırken, 123 kaçak göçmen yakalandı. Araç bagajına adeta eziyet edercesine istiflenen göçmenlerin yakalanma anı kameraya yansıdı.

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Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!

Hatay'da emniyet güçleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı operasyonlarda 16 organizatör mahkemece tutuklanırken, 123 kaçak göçmen yakalandı. Araç bagajına adeta istiflenen göçmenlerin yakalanma anı ise kameraya yansıdı.

Hatay’da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 01 Şubat - 14 Mart 2024 tarihleri arasında 13 olaya müdahale edildi. Olaylarda; 25 şüpheli organizatör yakalandı ve 16'sı mahkemelerce tutuklandı. Organizatörlerden 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 14 araç ise siciline şerh konularak bağlandı. Ayrıca bu olaylarda 123 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!

Bir olaya müdahale esnasında araç bagajına adeta istiflenen 3 göçmenin ve bir minibüs içerisinde çok sayıda göçmenin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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