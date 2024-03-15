“Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait!

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık iki hafta kaldı. Seçimlere az süre kala tartışmalar ise gitgide alevleniyor. İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleri olay olmuştu. Cumhurbaşkanı görüntüler üzerinden CHP’ye yüklendi…

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“Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları için bugün Van’daydı. Vatandaşa seslenen Erdoğan’ın hedefinde yine Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Para sayma görüntüleri üzerinden “bu oyun iyice kirlendi” yorumunda bulundu.

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CEVABINI HALK VERECEK

CHP İl Başkanlığı’nda çekilen balya balya para görüntüleri büyük tepki toplamıştı. İstanbul’da yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumu da gecikmemişti. Tekrar gündemine getiren Cumhurbaşkanı Van mitinginde konuştu. İşte Erdoğan’ın satır başlıkları;

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“İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Musibet, kimi zaman darbeler, kimi zaman ekonomik krizler, kimi zaman terör ve eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız.

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Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son 2 asırdır biz bu oyuna çok tanık olduk. Bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Bu çabalarına içeride maşa bulmakta da zorlanmadılar. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir.”

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KİMİN İRADESİ KİMDE BELLİ DEĞİL

“Herkes kendi ihtirasının peşindedir. DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda siyasi partinin, ülkenin, milletin hayatını değiştirecek bir projesini gayretini gördünüz mü? Bu yapının tek misyonu ülkenin aleyhine ne varsa ona destek vermektir. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, refahı için çabalayan, ter döken sadece biz varız. Cumhur İttifakı, bunun için saldırıların hedefindeydi. Ama biz milli irade işportacılarına eyvallah demeyiz.”

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