Özgür Özel'e büyük tepki: Madımak Oteli'ndeki anma töreninde gergin anlar!

Sivas Katliamı Anma Yürüyüşü’nde Özgür Özel'e tepki: Biz burada acımızı yaşıyoruz siz neyin peşindesiniz?

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te, 33 aydın, yazar ve sanatçının Madımak Oteli'nde hayatını kaybetmelerinin yıldönümünde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, anma törenine katıldı.

Burada bir açıklama yapmak isteyen Özel, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Özel'te tepki gösteren bir vatandaş, "Burada acımızı yaşıyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Çıkın, siyasetinizi dışarıda yapın!" diye bağırdı.

‘BİZ BURADA ACIMIZI YAŞIYORUZ LÜTFEN’

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 33. yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı. Anma etkinliklerine katılan Özgür Özel ise alanda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, kalabalık nedeniyle rahatsız olan bazı vatandaşların Özel'e tepki gösterdiği görüldü. Bir vatandaş, "Ne oluyor ya? Hayırdır? Özgür Başkan bu ne biçim bir şey ya?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir başka vatandaş, "Biz burada acımızı yaşıyoruz, lütfen." ifadelerini kullandı. Anma töreni sırasında Özgür Özel'in alana gelişiyle birlikte oluşan kalabalık ve izdiham dağıldı.

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