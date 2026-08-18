Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu?

DOLAR ZAYIFLIYOR, TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞİ FRENLİYOR

Piyasada altının yukarı yönlü hareketini destekleyen ve sınırlayan faktörler arasında zorlu bir denge yaşanıyor. Dolar endeksinin 99,6 seviyesine gerilemesi, ABD para birimi dışındaki yatırımcılar için altını daha cazip kılarak fiyatları destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,73'e, 30 yıllık faizlerin ise yüzde 5,31 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşması altının üzerindeki en büyük baskı unsuru. Faiz getirisi bulunmayan altın, yükselen uzun vadeli tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyet artışıyla karşı karşıya kalıyor. ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sona ermesiyle Brent petrolün 91 doları aşması, bir yandan güvenli liman talebini artırırken diğer yandan küresel enflasyon beklentilerini tetikleyerek sıkı para politikası endişelerini canlı tutuyor.