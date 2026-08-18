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Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu?

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Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu?
Altın piyasaları haftanın ikinci işlem gününe yüksek volatiliteyle başladı. Asya seansının erken saatlerinde 4.424 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, artan satış baskısıyla yönünü aşağı çevirdi. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? 1 16

Altın piyasaları haftanın ikinci işlem gününe yüksek volatiliteyle başladı. Asya seansının erken saatlerinde 4.424 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, artan satış baskısıyla yönünü aşağı çevirdi. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? 2 26

Altın piyasaları haftanın ikinci işlem gününe yüksek volatiliteyle başladı. Asya seansının erken saatlerinde önceki günlerdeki toparlanma eğilimini sürdürerek 4.424 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, sabah saatlerinde artan satış baskısıyla yönünü aşağı çevirdi. Kısa sürede 4.395 dolar seviyelerine çekilen kıymetli metal, alıcıların 4.400 dolar barajı üzerinde henüz güçlü bir kalıcılık sağlayamadığını gösterdi.

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? 3 36

Piyasalarda gün içi seyir açısından 4.400 doların üzerinde tutunma çabası kritik bir eşik olarak takip ediliyor.

Ons altındaki gerileme ve Dolar/TL kurunun yaklaşık 47,92 seviyesindeki seyri, yurt içi altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Güne 6.781 lira seviyelerinden başlayan gram altın için 6.800 lira kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın ise 11.086 liradan alıcı buluyor.

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? 4 46

DOLAR ZAYIFLIYOR, TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞİ FRENLİYOR

Piyasada altının yukarı yönlü hareketini destekleyen ve sınırlayan faktörler arasında zorlu bir denge yaşanıyor. Dolar endeksinin 99,6 seviyesine gerilemesi, ABD para birimi dışındaki yatırımcılar için altını daha cazip kılarak fiyatları destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,73'e, 30 yıllık faizlerin ise yüzde 5,31 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşması altının üzerindeki en büyük baskı unsuru. Faiz getirisi bulunmayan altın, yükselen uzun vadeli tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyet artışıyla karşı karşıya kalıyor. ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sona ermesiyle Brent petrolün 91 doları aşması, bir yandan güvenli liman talebini artırırken diğer yandan küresel enflasyon beklentilerini tetikleyerek sıkı para politikası endişelerini canlı tutuyor.

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? 5 56

KURUMSAL TALEP VE FON GİRİŞLERİ GÜÇLENİYOR

Fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen kurumsal yatırımcının altın talebinde toparlanma gözleniyor. İki aylık sermaye çıkışının ardından Temmuz ayında küresel altın fonlarına net 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Özellikle Avrupa merkezli alımların etkisiyle fiziki altın destekli fonların toplam büyüklüğü 4.068 tona, yönetilen varlık değeri ise 530 milyar dolara ulaştı. 2026'nın ikinci yarısında Asya kaynaklı talebin ve merkez bankası alımlarının piyasayı desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar oldu? 6 66

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Kısa vadeli fiyatlamalar açısından makroekonomik takvim belirleyici olacak. Bugün açıklanacak ABD sanayi üretimi verisinin ardından piyasalar, Çarşamba günü yayımlanacak Fed'in 28-29 Temmuz toplantısına ait tutanaklara kilitlendi. Tutanaklarda faiz artışını savunan üyelerin argümanları ve eylül ayı faiz kararına ilişkin ipuçları takip edilecek.

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