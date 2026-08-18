Tuzla Mekan İskele’de Sinema Keyfi

Tuzla Belediyesi tarafından Tuzla Mekan İskele’de düzenlenen “Yıldızların Altında Sinema” etkinliğinde 120 vatandaş, denizin üzerinde sinema keyfi yaşadı. Etkinlik kapsamında “Esaretin Bedeli” filmi izleyiciyle buluşurken, katılımcılara patlamış mısır ikram edildi.

Tuzla Mekan İskele’de gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, denizin ortasında kurulan alanda filmi açık havada izleme fırsatı buldu. Katılımcılar için rahat ve konforlu koltuklar hazırlanırken, yaz akşamında deniz manzarası eşliğinde sinema keyfi yaşandı.

“YAZ AKŞAMININ TADINI DENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE ÇIKARDIK”

Etkinliğe ilişkin Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tuzla’da sinema keyfi bir başka güzel! Yıldızların Altında Sinema gecesinde, Tuzlalı komşularımızla birlikte yaz akşamının tadını deniz manzarası eşliğinde güzel bir film ve keyifli sohbetlerle çıkardık” ifadelerine yer verildi.

“ÜCRETLİ GELSEK BU KADAR GÜZEL BİR YERE GELEMEZDİK”

Etkinliğe katılan bir vatandaş, organizasyonu etkinlik sayfasında gördüğünü belirterek, “Eşime de kayıt oluşturdum. Böyle bir etkinlik olması da çok hoşumuza gitti. Ücretli gelsek bence bu kadar güzel bir yere gelemezdik. Denizin ortasında böyle güzel bir filmi izleyecek olmak çok güzel bir deneyim olacak bizim için” dedi.

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“ETKİNLİKLERİN DEVAMINI DİLERİZ”

Bir başka vatandaş ise etkinliğe müstakbel eşiyle birlikte katıldığını ifade ederek, “Akşam için ne aktivite yapacağımızı düşünürken bizler için gerçekten çok güzel imkanlar oluyor bunlar. Böyle yerlerin bu kadar güzel değerlendirilmiş olması da bizim için ayrıca cezbedici özellikler. Bu etkinliklerin devamını dileriz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.