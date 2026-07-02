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Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi...

Muğla'nın Datça ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Akdeniz'de bugün öğle saatlerinde şiddetli bir deprem kaydedildi. Açıklanan resmi verilere göre, saat 14.06'da (TSİ) meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 137.45 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi...
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Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi...

Muğla'nın Datça ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de bugün öğle saatlerinde şiddetli bir deprem kaydedildi. Açıklanan resmi verilere göre, saat 14.06'da (TSİ) meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 137.45 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Girit Adası'nın kuzeydoğu kesimine yakın bir bölgede denizin içinde gerçekleşen deprem 19,87 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından bölgeden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

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