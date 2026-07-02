Suriye'nin başkenti Şam'da büyük patlama: Kafe savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!

Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın sebebine dair soruşturma devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama yaşandı.Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"PATLAMANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR"

Suriye Ulusal Haber Ajansı SANA, "Başkent Şam'da bir kafede patlama meydana geldi, çok sayıda yaralı var. Patlamanın kaynağı araştırılıyor" sözleriyle patlamayı duyurdu.

GÖRÜNTÜLER VAHİM

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü. Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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