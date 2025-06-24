Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na rest: Kurultayda seçilmemiş kimseye bu parti emanet edilmez

CHP’nin, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen iptal davasının 30 Haziran’da duruşması gündemde. Özel, “Eğer mutlak butlan kararı verilirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden göreve gelmesini ihtimali olan davaya ilişkin ne bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.

"KURULTAYDA SEÇİLMEMİŞ KİŞİYE PARTİ EMANET EDİLMEZ"

Özel, “Hiçbir şey beklemiyorum büyük ihtimalle başka tarihe ertelenecektir. Eninde sonunda bir sonuç doğurmadan mahkeme bitecektir. 30’unda bir şey olmaz bundan sonra da olmaz. Kurultayında seçilmemiş kimseye bu parti emanet edilmez” dedi.

ÖZEL'DEN CHP KURULTAY AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyarette “Ben bir video çekerek kurultayın temiz olduğunu söyledim” dediğini aktarmıştı Özel. Kılıçdaroğlu’nun avukatı tarafından o sözler yalanlanmıştı. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun avukatına tepkisini sürdürdü.

Özgür Özel, “Adam çıkmış mutlak butlan olsun istiyor. Bizimle şöyle bir derdi var. Bana geldi savunayım. Beni savunmak için partiden para istiyor. Bunun üzerinden düşmanlık yapıp Kemal Bey ve Ekrem Bey’in konuşmasını yalanlıyor” dedi.

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PARTİ İÇİNDE SERT ÇEKİŞME!

Parti içi itiraf ve şikayetlerle mahkemeye taşınan kriz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında sert bir çekişmeye dönüştü. 30 Haziran'da görülecek kurultay iptal davası öncesi genel merkezde adeta kırmızı alarma geçildi.

Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, parti yönetiminin çoğunluğu, 30 Haziran'daki davadan 'iptal' kararı çıkabileceğini öngörüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta düğmeye basan genel merkez, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla 81 il başkanını kendilerine destek olmak için ortak bildiri yayımlamaya teşvik etti.

'MAHKEME KARARINI TANIMAYIZ' İÇERİKLİ BİLDİRİYE İMZA ATTILAR

Başkentte buluşan il başkanları, "Mahkeme kararını tanımayız" içerikli bildiriye imza attı. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yöneltildiği aktarılsa da bu buluşma öncesi 15'ten fazla il başkanının Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek ortak bir strateji çerçevesinde durum değerlendirmesi yaptığı öne sürülüyor.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'DEN RAHATSIZ

2023 yılındaki olaylı kurultaydan birkaç gün CHP Genel Merkezi'ne gelen 55 il başkanı, o dönem ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Halihazırda söz konusu gruptaki birçok ismin Kılıçdaroğlu ile hala üst düzey iletişim halinde olduğu ancak parti bütünlüğüne zarar vermemek adına kurumsal konularda mevcut şartlara göre davranış sergilediği yorumlanıyor.

Öte yandan davaya sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun evine ve ofisine ise ziyaretçi akını yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlığı döneminden kendisine yakın isimlerle sık sık durum değerlendirmesi yaptığı, Özel'in "Mahkeme kararını tanımayız" şeklindeki söylemlerinden ise büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

İPTALDE ÖZEL, BUTLANDA KILIÇDAROĞLU

Hukukçular ise 30 Haziran'da olası bir 'iptal' kararı çıkması durumunda bir sonraki olağanüstü kurultayın geçerli sayılabileceğini, böylelikle Özgür Özel'in makamında kalmaya devam edebileceğini savunuyor.

Mahkemeden 'mutlak butlan' tespiti çıkması halinde ise Özel'in genel başkan sıfatıyla ilk günden bu yana attığı tüm imzaların geçersiz sayılacağı, koltuğunu ise Kemal Kılıçdaroğlu'na iade etmek zorunda kalacağı vurgulanıyor.

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