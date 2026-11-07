ABD, İran'a nükleer saldırı planı mı yapıyor? İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası gündem oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik nükleer saldırı talimatı verebileceğini söylemesinin ardından İran'dan endişeleri artıracak bir iddia geldi. İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Kazma Dağı’nın 2 ila 3 kilometre yakınındaki halka nükleer saldırı beklemeleri nedeniyle iyot tabletleri dağıtmaya başladığı öne sürüldü. İran Sağlık Bakanlığı ise iddiayı yalanladı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı, " İran'a nükleer saldırı yapabiliriz" şeklindeki açıklamalarının ardından İran düğmeye bastı.

"İYOT DAĞITIYORUZ, TRUMP'A ARTIK GÜVENİLMEZ"

The Times'ın iddiasına göre İran Sağlık Bakanlığı "Kazma Dağı" çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtmaya başladı. Bir bakanlık yetkilisi yaptığı açıklamada, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir," dedi.İran Sağlık Bakanlığından ise yalanlama geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, "Kazma Dağı çevresinde yaşayanlara iyot tabletleri dağıtılıyor" şeklindeki iddiayı doğrulayacak herhangi bir açıklamanın bulunmadığını ifade etti.

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KATAR: MÜZAKERELER BAŞARISIZ SONUÇLANDI

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından da endişeleri artıran bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD ve İran taraflarının müzakerelerde iki ülke arasında kalıcı ve tam bir anlaşmaya varma konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

KAZMA DAĞI'NA NÜKLEER SALDIRI İDDİASI

ABD'de muhafazakar siyasetin en etkili medya figürlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, 2 Kasım'da ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak Donald Trump yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla, Kazma Dağı'nda bulunduğu öne sürülen nükleer tesisi yok etmek için nükleer saldırı seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI İYOT TABLETLERİ

İyot tabletleri (potasyum iyodür), nükleer bir patlama sonrası havaya yayılan radyoaktif iyodun tiroit bezi tarafından emilmesini önlemek amacıyla, tiroidi radyoaktif olmayan kararlı iyotla önceden "doyurarak" doygunluğa ulaştırma mantığıyla çalışır. Vücudun diğer organlarını veya dış radyasyon ışınımını engellemeyen bu tabletler, sadece tiroit bezini hedef alarak ileride oluşabilecek tiroit kanseri riskini minimize eder; ancak tam koruma sağlayabilmesi için yetkili makamların talimatıyla radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya maruziyetin ilk birkaç saati içinde doğru dozda alınması kritik önem taşır.

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