İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu söylenen Adem Soytekin itirafçı oldu

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanırken, gizli kasası olduğu belirtilen Adem Soytekin, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.

İMAMOĞLUNUN ETRAFİ BİR BİR BOŞALIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütünün en kritik isimlerinden biri olduğu öne sürülen, İmamoğlu'nun milyarder sıvacısı olarak gündeme gelen Adem Soytekin itirafçı oldu.

SOYTEKİN İTİRAFLARI İMAMOĞLUNU ZOR DURUMA BIRAKABİLİR

İmamoğlu'nun milyarder sıvacısı olarak gündeme gelen Adem Soytekin itirafçı oldu.

İtirafçı Soytekin'in İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile yaptığı görüşme hakkında verdiği bilgiler, örgütlü suçu gözler önüne serdi.

Adem Soytekin:

"Mehmet Pehlivan bana dönerek;

'Sen yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git. Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı. Sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi. Ben de yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim."

Mehmet Pehlivan bana 'Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkarttırırız. Sen üzerinde nakit parayla çık. Gerisini biz hallederiz' dedi.

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