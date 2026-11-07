Yeni Partiye geçmişti: O belediye başkanı, zehir zemberek sözlerle istifa etti

CHP'den 24 Ağustos'ta ayrılarak Yeni Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, partisinden istifa etti. Parti içindeki kişisel çıkar mücadelelerine ve kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıklara tepki gösteren Yüceer, hasta yatağında olduğu dönemde kurultay delegesi olarak dahi yazılmadığını belirtti. "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım." diyen Yüceer, siyasi nezaketin ve yol arkadaşlığı hukukunun zedelendiğini vurguladı.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bir kez daha istifa kararı aldı. Yüceer'in kararında, parti içindeki kongre tartışmaları ve kendisine yönelik tutum etkili oldu. Belediye başkanı, istifasının ardından önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu açıkladı.

HASTA YATAĞINDAYKEN YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Yeni Parti'den ayrılma kararının gerekçelerini açıklayan Candan Yüceer, özellikle il kongresinde yaşananlara tepki gösterdi. Hasta olduğu dönemde kurultay delegeliği üzerinden tartışmalar çıktığını belirten Yüceer, kendisinin delege listesine dahi alınmamasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Yüceer'in açıklamasında yalnızca kongrede yaşanan anlaşmazlıklar değil, parti içindeki kişisel çıkar hesaplarına yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Belediye başkanı, siyasette makam ve koltuk mücadelesinin ortak değerlerin önüne geçtiğini savundu.

"BEN SİYASETİ KOLTUK HESABI YAPMAK İÇİN YAPMADIM"

Yüceer, istifa kararını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda. Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil.

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"YOL ARKADAŞLIĞI HUKUKUNUN BU KADAR KOLAY ÇİĞNENDİĞİ ANLAYIŞIN İÇİNDE YOKUM"

Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ. Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

İSTİFA SONRASI TEKİRDAĞ MESAJI VERDİ

Yüceer'in açıklamasında öne çıkan bir diğer nokta ise belediye hizmetlerine ilişkin mesajları oldu. Siyasi hesaplaşmaların parçası olmayacağını belirten Yüceer, Tekirdağ'ın 11 ilçesinde devam eden yatırımlara ve vatandaşların beklentilerine odaklanacağını vurguladı.

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