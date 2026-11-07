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Galatasaray-Amedspor maçında, işte ilk 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray-Amedspor maçında, işte ilk 11'ler
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Galatasaray-Amedspor maçında, işte ilk 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Galatasaray-Amedspor maçında, işte ilk 11'ler

MAÇ SAAT 19.00'DA

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekiz'den Fabio Melo oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış, Leao.Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.

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