İtirafçı Adem Soytekin'in İmamoğlu'nu yakacak ifadesi ortaya çıktı: Rüşvet ve yolsuzluğu tek tek anlattı
Yayınlanma:
20 Haziran 2025 16:21
İBB yolsuzluk soruşturmasında cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak iddia edilen Adem Soytekin'in itirafçı olarak verdiği ifadesinde İmamoğlu'nun toplanan paraları CHP'li milletvekiline devrettiğini iddia etti.
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RÜŞVET VE YOLSUZLUĞU TEK TEK ANLATTI
Son dakika haberi: İBB'ye yapılan yolsuzluk ve irtikap operasyonunda itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı. Paraların İmamoğlu'nun talimatıyla CHP'li vekile aktarıldığını belirten Adem Soytekin, ifadesinde şunları söyledi…
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PARALAR CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE DEVREDİLDİ
CHP Para kuleleri olarak gündeme gelen, CHP İl Binasının satın alınması olayına açıklık getirmek istiyorum. Bu paraların CHP'li belediyelerden bir şekilde toplandığını, toplanan paraların Fatih KELEŞ ve Tuncay YILMAZ tarafından bu binanın satın alınması için götürüldüğünü, herhangi bir bağış olmadığını biliyorum.
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Bu olaylar kamuoyuna yansıdıktan sonra Beylikdüzü'nde Turan Taşkın ÖZER'in ofisinde ben ve İlhan AKBAYIR isimli müteahhit arkadaşım buluştuk. Bu toplantı öncesinde bizim olmadığımız bir toplantı yapılmış.
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Bu toplantıyı Murat GÜLİBRAHİMOĞLU yönetmiş, bu olaydan nasıl sıyrılması gerektiğini anlatmış. Bu soruşturmanın kitlenmesi için paraları dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılması gerektiği fikrini söylemiş.
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KENDİNİ KURTARMAK İÇİN BİZDEN PARA ALDI
Turan Taşkın ÖZER bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi. Biz de makbuz verdik. Turan Taşkın ÖZER bunun Ekrem İMAMOĞLU'nun talimatı olduğunu söylemesi üzerine biz de bunu kabul ettik. Bu süreçte benim veya İlhan'ın böyle bağış yapacak nakit durumumuz yoktu.
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Banka hesaplarımız incelendiğinde bu görülecektir. Turan Taşkın ÖZER bu dekontları milletvekilliğinin düşmesi durumunda kendisini kurtarmak için bizden temin etti.
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Ben 5 milyon TL + 1 milyon 700 bin euroluk iki ayrı makbuz kestim. İlhan da buna yakın makbuzlar kesti. Bu makbuzları bizden İlhan AKBAYIR'ın Gürpınar'daki ofisinde Mehmet PEHLİVAN aldı.
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İMAMOĞLU'NUN AVUKATI OPERASYONU HABER VERDİ
Söz konusu operasyon çok öncesinden duyulduğu ve Ekrem İMAMOĞLU başta olmak üzere Av. Mehmet PEHLİVAN tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için şu an ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır.
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İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ
Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih KELEŞ'ten alındığını, Ekrem İMAMOĞLU'na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum.
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Bunu bilmemin en büyük sebeplerinden birisi operasyondan önce fiziki takipte de bana sorulan Ekrem İMAMOĞLU'yla başkanlık konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İMAMOĞLU bana tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın ÖZER'e emanet ver demiştir.
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SÜRECİ AVUKAT ORGANİZE ETTİ
Bu görüşme esnasında Av. Mehmet PEHLİVAN da yanımızdaydı. Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir.
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Dokunulmazlığı olduğu için de Turan Taşkın ÖZER emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır.