İtirafçı Adem Soytekin'in İmamoğlu'nu yakacak ifadesi ortaya çıktı: Rüşvet ve yolsuzluğu tek tek anlattı

KENDİNİ KURTARMAK İÇİN BİZDEN PARA ALDI

Turan Taşkın ÖZER bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi. Biz de makbuz verdik. Turan Taşkın ÖZER bunun Ekrem İMAMOĞLU'nun talimatı olduğunu söylemesi üzerine biz de bunu kabul ettik. Bu süreçte benim veya İlhan'ın böyle bağış yapacak nakit durumumuz yoktu.