Miras kavgasında dikkat çeken iddia! Levent İnanır: Dayımın kasası boştu

Miras tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın avukatının "Daha hayattayken İnanır'ın mirasının peşine düştü" açıklamasına yanıt verdi.

eşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışma sürüyor. 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın karşılıklı açıklamaları dikkat çekiyor.

Son olarak Jülide Kural'ın avukatı, Levent İnanır'ın, dayısı yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken kendisinin vasi atanması ve sanatçının mal varlığına tedbir konulması talebiyle mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

"DAYIMIN EŞYALARI KAYBOLMASIN DİYE TEDBİR ALDIRDIM"

Mahkemeye başvurma gerekçesinin dayısının özel eşyalarını korumak olduğunu belirten Levent İnanır, Jülide Kural'ın evde çalışan bir kadın hakkında hırsızlık iddiasında bulunmasının ardından harekete geçtiğini söyledi.

İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Jülide Hanım 'Evde çalışan kadın hırsızlık yaptı' dediği için dayımın eşyalarını korumaya almak istedim. Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu. Zaten bir insan yaşarken tedbir koydurabilirsin. Dayımın yaşadığı dönemde hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden iki gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu? Zaten ben tedbir koydurmuşum. Ben evde yaşamıyorum ki, ben o yüzden bir şey alamam ki evden. O neden bunu yaptı? Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor."

"DAYIMIN ÖZEL EŞYALARI NEREDE?"

Mahkemenin eve geldiği sırada yaşandığını iddia ettiği olaylara da değinen İnanır, Kadir İnanır'ın özel eşyalarının yerinde olmadığını öne sürdü.

"Dayımın özel eşyalarını ben kendi üstüme almak için mahkemeye başvurmadım. Dayımın eşyaları kaybolmasın diye tedbir aldırdım. Zaten hâkim hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede? Avukat, bana laf yetiştireceğine bunların peşine düşsün."

"BU AVUKAT İKİ AY ÖNCESİNE KADAR BENİM DE AVUKATIMDI"

Jülide Kural'ın avukatının yaşananları vasiyetnamenin iptaline yönelik sürecin ön hazırlığı olarak değerlendirmesine de tepki gösteren Levent İnanır, Bişar Abdi Alınak'ın daha önce kendi avukatlığını yaptığını söyledi.

İnanır, avukatın kendisiyle ilgili açıklamalarını meslek etiğine aykırı bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu avukat iki ay öncesine kadar benim de avukatımdı. Kendisi ortada hiçbir neden yokken benim avukatlığımı bıraktı. Ben zaten bu şahsın avukatlığını dayımın ricası üzerine kabul ettim. Yoksa onlarca avukat arkadaşım var... Şimdi de beni mahkemeye verdiği içerikleri sosyal medyaya servis etti. Herhalde o da ünlü olmak istiyor. Bu hareketi meslek etiğine hiç yakışmıyor. Şimdi de çıkmış bana laf yetiştiriyor."

Haberin Devamı

"BİRÇOĞU SATILMIŞ, ELDE EDİLEN PARALAR DA ORTADA YOK"

Dayısının vasiyetnameleri arasındaki değişikliğe de dikkat çeken Levent İnanır, Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırladığı vasiyetnamesinde Jülide Kural'a bir ev bıraktığını, 2022 yılındaki vasiyetnamesinde ise tüm mal varlığını Kural'a devrettiğini ileri sürdü.

İnanır, dayısına ait bazı gayrimenkullerin satıldığını ve satışlardan elde edilen paraların nerede olduğunun bilinmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ben şunu sormak istiyorum; dayım 2015'teki vasiyetnamesinde Jülide Hanım'a sadece bir ev bırakmıştı. 2022'deki vasiyetnamesinde ise bunu iptal edip her şeyi Jülide Hanım'a bırakmış. Tabii burada dayımın bir sürü gayrimenkulü vardı. Bunların birçoğu satılmış ve buradan edinilen paralar da ortada yok. Dayımın sadece özel eşyaları kayıp değil yani... Kadir İnanır'ın hatırasının bekçisi bir tek ben olurum."

"DAYIMI DA YALNIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Jülide Kural'ın Kadir İnanır ile geçirdiği yıllara ilişkin açıklamalarına da değinen Levent İnanır, kendisinin dayısıyla 55 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.

Kural'ın, dayısının çevresiyle ilişkilerini olumsuz etkilediğini öne süren İnanır, oyuncu arkadaşlarının ziyaretlerinin engellendiğini iddia etti.

İnanır, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ben 20 yıl değil, 55 yıldır varım. 'Yasını tutuyorum' diyor Jülide Hanım. Onun yasını biz, yeğenleri tutuyoruz. Kim nasıl yas tutacak göreceğiz bundan sonra. Jülide Hanım sürekli böyle barış, özgürlük falan diyor ya; ben de diyorum ki insan önce kendiyle barışık olacak, sonra aile içinde barışık olacak. Sonra dışarıdaki barışa bakarsın. Dayımı ziyarete oyuncu arkadaşları Jülide Hanım'dan dolayı gelemiyordu. İnsanları ürküttü. Daha önce gelenlere hakaret etti. 'Bunun burada ne işi var?' dedi. Kendi yalnızdı, dayımı da yalnızlaştırmaya çalıştı. Ama ben hep dayımın yanındaydım, olmaya da devam edeceğim. Artık bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Ülke gündemini artık daha fazla meşgul etmeyelim."

"JÜLİDE KURAL'I KİM TEHDİT EDİYORSA KARŞISINDA BENİ BULUR"

Levent İnanır, Jülide Kural'ın tehdit edildiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Kural'ı tehdit eden kişilere karşı olduğunu belirten İnanır, miras tartışmasının kadın hakları meselesine dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Maddi bir beklentisinin olmadığını savunan İnanır, dayısının mal varlığında gözü bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Onu kim tehdit ediyorsa karşısında beni bulur. Bakın, dayımın miras tartışmasını kadın hakları mevzusuna getirmeye gerek yok. Benim kız yeğenlerim, kız kardeşlerim var. Ben kadın haklarına saygılıyım ve onlar için mücadele verdim. Dayımın miras konusunu kadın meselesi hâline getirmesinler. Böyle bir şova gerek yok. Maddiyatla ilgili derdim yok. Memleketimizde dayımdan daha büyük toprağım var. Dayımın malında gözüm yok. Bakın, Jülide Kural 20 yıldır dayımla, ben ise 55 yıldır onun yanındayım. Dayım hastanede yattığında altı ayda iki defa ziyarete geldi Jülide Hanım. Neyin hatırasından bahsediyor?"

Emekli zammında 2 farklı seçenek devreye girecek! Tarih açıklandı

Erdoğan'ın sözleri ayakta alkış aldı, "Türkiye söz konusu olunca aslan kesilenler, mesele soykırım olunca kağıttan kaplana dönüşüyor!..."

Türkiye dünden beri onu konuşuyordu: 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı!