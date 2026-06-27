Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: CHP seçimlere giremeyebilir

CHP Grup Başkanı Özel, bütün seçenekler için hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek, "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir otelde gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Burada konuşan Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin temel tutumunun kendilerinin tutumu olduğunu ifade etti.

Özel, "O günkü tutum hatalıdır ve biz şu anda o gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 130 arkadaşımızdan 20'sinin ikna edilerek güya referandumsuz geçmesin diye yapılan işin son derece yanlış, ayıp, sorunlu olduğunu görüyoruz, kabul ediyoruz. Bunu bir kez daha buradan, ifade edeyim" dedi.

"CHP SEÇİME GİREMEYEBİLİR"

"Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"12'inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13'üncü şehirdeyiz. Diyarbakır'ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."

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