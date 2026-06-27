Cenaze programı belli oldu: Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden açıklama

Usta oyuncu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır'ın cenaze programı belli olurken, yeğeninden vasiyetiyle ilgili açıklama geldi...

Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır, 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Öte yandan yeğeni Levent İnanır, dayısının özel bir isteği ve vasiyeti olmadığını açıkladı.

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, Acıbadem Fulya Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"VASİYETİ YOKTU"

Levent İnanır, "Kadir dayım daha önce verdiği bir röportajda, "Ben bir gün öldüğümde, Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak." demişti. O sözünü hiç unutmuyorum. Telefonlarımız durmuyor, çok sevilen, çok istenen, çok özlenen bir insandı. Tanıdığım, tanımadığım çok insan dua etti. Bu süreçte film çekmek için Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyemiyordum. Sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Canlı şahidi oldum. Hastanemiz sağ olsun, doktorlar sağ olsun. 8 yılda üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı. Bu kadar dayanabildi, direnebildi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Büyük bir yıldız daha gökyüzündeki yerini alacak. Son görüşmemiz, entübe sürecinden önceydi. İyiydi ama çok direndi. Biliyordu. Çok yıpranmıştı, 3'üncü pıhtı atmasıydı. Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız" dedi.

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak, daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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