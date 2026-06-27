YKS'de o sorular iptal mi olacak? Hatalı sorular var iddiası kafaları karıştırdı: ÖSYM inceleme başlattı!

Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS'de hatalı olduğu iddia edilen iki soru için ÖSYM düğmeye bastı. Edebiyat testindeki karakter ismi hatası ve AYT Matematik testindeki şık tartışması üzerine inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği önümüzdeki hafta çıkacak bilirkişi raporuyla netleşecek.

MATEMATİK TESTİNİN 23'ÜNCÜ SORUSU UZMANLARI İKİYE BÖLDÜ

Tartışmaların odağındaki bir diğer alan ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik oturumu oldu. Matematik testinde yer alan 23'üncü soru, alanında uzman eğitimcileri de ikiye böldü.Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulmaya yönelik hazırlanan bu spesifik sorunun cevabının, ÖSYM'nin resmi cevap anahtarında açıkladığı gibi "C" şıkkı değil, "A" şıkkı olduğu iddia edildi. Çeşitli akademik platformlarda matematikçiler, bilimsel gerekçeler sunarak sorunun kurgusunda ya da şıklarında hata olabileceğini vurguladı.

SON KARARI BİLİRKİŞİ HEYETİ VERECEK

Gündem yaratan bu iddiaların ve kuruma ulaşan yoğun itiraz dilekçelerinin ardından Merkez, her iki soruyu da mercek altına aldı. ÖSYM uzmanları tarafından başlatılan sürecin nasıl sonuçlanacağı ise üniversite adayları tarafından merakla bekleniyor.Söz konusu Edebiyat ve Matematik sorularının iptal edilip edilmeyeceğine, kurulan bağımsız bilirkişi heyetinin yapacağı detaylı incelemenin ardından karar verilecek. İptal ya da geçerlilik yönündeki nihai sonucun, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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