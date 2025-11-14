Özgür Özel cumuhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı! 'Seninle yarışmaya hazırım'

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geri adım geldi. Özel, İstanbul Sultanbeyli’de önceki akşam gerçekleştirilen mitingde cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Özel, “Seninle sandıkta yarışmaya varım” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK İLANI GİBİ AÇIKLAMA!

Daha önce sık sık “İki forvetim var” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylık için ön plana çıkaran ve kendisini ‘teknik direktör’ olarak ifade eden Özgür Özel, bu defa kendisi için adaylık sinyali verdi.

Diploma iptali ve ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ iddianamesinin açıklanmasıyla İmamoğlu’ndan ümidini kesen Özel, mitingde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Bu milletten özür dilersen, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. ‘Önümüzdeki baharda’ diyorsan baharda, ‘Yok iki ay sonra karda kışta’ diyorsan, karda kışta. Sandığın gelmesine, aday olursan seninle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varım” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ İSTENMİYOR

Öte yandan CHP içerisinde Mansur Yavaş’ın adaylığına da sıcak bakılmadığı iddia ediliyor. Birçok parti kurmayının “CHP’nin doğal cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanıdır” diyerek Yavaş’ı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri plana atmak istediği belirtiliyor.