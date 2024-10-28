Özgür Özel açıklama yaptı! "İmamoğlu mu Yavaş mı" aday olacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda ne yapacaklarını belirterek, "CHP, Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyecek" dedi. Bütün planlarımız tamamlandı.dedi.

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İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI?



"Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?" sorusuna da yanıt veren Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi.



İmamoğlu ile kardeşlik hukukunu bozmaya çalışanların olduğunu iddia eden Özel, "Aramızda fitnesavar var.dedi.

çünkü birbirimize düşman olursak parti çöker.Özel, "Benim açımdan aday belirlemede Ekrem Bey'i seçtik desem kimsenin diyecek bir şeyi yok ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği var" ifadelerini kullandı. Ekrem Beyi seçerken Mansur Bey ve destekçilerini, Mansur Beyi seçerken de Ekrem Bey ve destekçilerini kırma lüksümüz yok. En doğrusunu ortak akılla bulacağız." yorumunu yaptı.

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Özel ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan Öcalan çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Devlet Bey bir sözcülük yaptı. Bununla birlikte, projenin sahibinin konuşması ve sözcünün susması gerekir. Tayyip Bey hiçbir şey söylemedi. Tayyip Bey'in Öcalan ile müzakere yapmadan böyle bir çıkışın gerçekleşeceğine inanmıyorum.dedi.