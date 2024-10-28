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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de karar çıktı

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de karar çıktı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan karara atıfta bulunan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız 29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu ücretsiz kullanacak." dedi.

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Uraloğlu, Cumhuriyetin 101. yıldönümünde kent içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu önemli günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda rahat ve kolay seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca ucuz, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşım sağlayacak.”

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