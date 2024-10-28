Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, burun tıkanıklığını ne geçirir? 5 dakika sadece bunu yapın!

Gribal enfeksiyonlar, alerjiler, sinüzit, burun eti büyümesi veya yapısal bozukluklar en yaygın nedenlerdir. Burun tıkanıklığı mevsim geçişlerinde artabilir ve ağızdan nefes alma, uyurken ağız kuruluğu ve horlama gibi belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler günlük yaşam kalitesini düşürebilir.

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Tuzlu Su: Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz eklemek, burun tıkanıklığını azaltır ve rahat bir nefes almanızı sağlar. Burun mukusu tuzlu suda inceltilir ve bu da burun pasajlarını açar.

Bitki Çayları: Antioksidan özelliklere sahip zerdeçal, nane ve adaçayı gibi bitki çayları burun tıkanıklığını hafifletebilir. Bu çayları içmek sizi rahatlatabilir.

Elma Sirkesi ve Zeytinyağı: Birkaç damla zeytinyağı, burun kanallarını yumuşatır ve tıkanıklığı giderir. Elma sirkesi, bir bardak ılık suya ekleyerek mukusu inceltebilir.