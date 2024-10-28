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Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar?

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Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar?
Balık pazarlarında devam eden gelişmeler var. Denizlerde palamut bolluğu, hamsiyi olumsuz etkiledi. Hamsi fiyatları arttı. Güncel balık fiyatları...
Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar? 1 16

Hamsi, önceki yıllara göre daha az çıkıyor.

Balıkçılar, hamsinin bu aylarda kendini göstermesi gerektiğini söylediler, ancak ekim ayının son günlerinde doğru aradıklarını bulamadı.

Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar? 2 26


Hamsi stokları azaldı ve fiyatlar da yükseldi. Hamsi, tezgahlarda 250 ila 300 liradan satılmaya başlandı.

Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar? 3 36

Bu tarihlerde palamudun kesilmesi ve hamsi üretimi yaygın olarak bekleniyordu.

Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar? 4 46

Balıkçılar, palamudun yeniden bollaşmaya başladığını söyledi.

Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar? 5 56

Palumudun büyüklüğü ve fiyatı yüzleri güldürdü.Yaklaşık 1,5 kiloluk palamut tezgahta 100-150 liradan satılıyor.

Hamsi fiyatlarında beklenmeyen durum! Palamut, hamsi, levrek, çipura, mezgit ne kadar? 6 66

Eylül ayında 500-750 gramlık palamutlar 150 lira civarında satılıyordu.Levrek ve çupra, palamuttan sonra en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Fiyatları 400 liradan başlar ve 1500 liraya kadar çıkabilir. İstavritin kilosu 150 liradan başlıyor.

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