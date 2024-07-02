Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…

Ekonominin önemli dinamiklerinden biri olan otomotiv sektöründe çok önemli bir veri paylaşıldı. Haziran ayına ilişkin satış rakamları Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından kamuoyuna aktarıldı.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi dikkat çekti. 6 aylık dönemde satışlar 600 bine yaklaştı.

100 BİN BARAJI GEÇİLSE DE DÜŞÜŞ YANSIDI

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %3,7 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise %8,7 azalarak 115.026 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Haziran ayında %5,3 ,otomobil pazarı %3,6, hafif ticari araç pazarı ise %12,6 oranında azaldı.

2024 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre %5,3 azalarak 106.238 adet oldu.

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