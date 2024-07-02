Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”

Türkiye’de dolandırıcılık vakalarına yeni soluk getiren “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, ve 20 sanığın davasına devam edildi. Mahkemede yargılanan Mehmet Aydın, yurt dışında rahat yaşadığını söyleyerek masumiyetini dile getirdi. İşte detaylar…

YAYINLAMA
Google News
Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”

Çiftlik Bank ile saadet zinciri kuran Mehmet Aydın, büyük bir dolandırıcılık vakasıyla kayıplara karışmıştı. Yurt dışına kaçan Tosuncuk, sonrasında Türkiye’ye getirilmişti.

Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'

Hali hazırda tutuklu olan Mehmet Aydın, ağabey Fatih Aydın ve 20 sanığım yargılandığı dava sürüyor. Davada dosya mütalaasının hazırlanması için savcıya gönderildiği aktarıldı.

mehmet-aydin-tosuncuk-aa-1613027-740x420.jpg

TOSUNCUK’TAN İLGİNÇ SAVUNMA

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer yandan sanık avukatları mahkeme salonunda yer aldı.

Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!

ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, masum olduğunu dile getirerek kendini savundu. Zararları giderecek imkanının olduğunu söyleyerek Aydın şu şekilde savunma yaptı;

"Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır."

Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!
Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!
İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!
İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!
Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!
Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Son Haberler
Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”
Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Dini tören çıkışı esnasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Dini tören çıkışı esnasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!
Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!
Provokasyonlara yer yok! Bakan, Yerlikaya, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi
Provokasyonlara yer yok! Bakan, Yerlikaya, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi
Kayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumu
Kayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumu
Çok Okunanlar
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam
Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam
Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...
Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...
İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!
İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!
Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var
Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var
Yorumlananlar
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları