Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”

Çiftlik Bank ile saadet zinciri kuran Mehmet Aydın, büyük bir dolandırıcılık vakasıyla kayıplara karışmıştı. Yurt dışına kaçan Tosuncuk, sonrasında Türkiye’ye getirilmişti.

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Hali hazırda tutuklu olan Mehmet Aydın, ağabey Fatih Aydın ve 20 sanığım yargılandığı dava sürüyor. Davada dosya mütalaasının hazırlanması için savcıya gönderildiği aktarıldı.

TOSUNCUK’TAN İLGİNÇ SAVUNMA

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer yandan sanık avukatları mahkeme salonunda yer aldı.

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ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, masum olduğunu dile getirerek kendini savundu. Zararları giderecek imkanının olduğunu söyleyerek Aydın şu şekilde savunma yaptı;

"Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır."

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