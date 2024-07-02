SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı

Kripto piyasası için meclis tarafından yasa onaylanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda gelen onay ile beraber tam yetki sahibi SPK oldu. Düzenlemelerin ardından nasıl bir yol izleneceği ise çok merak ediliyordu.

Konuyla ilgili ilk duyuru 2 Temmuz Salı günü geldi. Sermaye Piyasası Kurulu, Ekim tarihine kadar mühlet verdi ve listesini sıraladı.

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SPK’DAN DETAYLI PAYLAŞIM GELDİ

Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkan veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri de en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırılmalıdır.

Bu tarihten sonra faaliyette bulunmaya devam edenler ve buna imkan sağlayanlar hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanacaktır. Yapılan açıklamalarda şu detaylara yer verildi;

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“Bilindiği üzere, 7518 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Kurulumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır.

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Söz konusu düzenleme kapsamında kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama hizmeti ile kripto varlıkların veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin bir veya birkaçının düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edildiği her türlü ortam bu Kanun kapsamına girmekte olup, Kanun’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca işlem tesis edilecektir.”

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