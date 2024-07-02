Dini tören çıkışı esnasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sonrası çıkış esnasında izdiham meydana geldi. Ürkütücü olayda 87 kişi yaşamını yitirdi.
ÇOK SAYIDA YARALI DA VAR
Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 insanımızı kaybettik. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.
Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR
Ülkeyi sarsan felakete ilişkin açıklamalarda bulunan kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.
"KALABALIK DAĞILIRKEN İZDİHAM YAŞANDI"
Ayine katılan kadınlardan biri toplu dua etkinliğinin yerel bir gurunun onuruna düzenlendiğini ve kalabalığın dağılmaya başlamasıyla izdihamın yaşandığını aktardı.
Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
BAŞBAKANDAN YETKİLİLERE ÖNEMLİ TALİMAT
Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilişkin Hindistan Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş düzeyinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları talimatı verdi.
Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.
BU İLK DEĞİL
Hindistan'da büyük dini bayramlar sırasında ölümcül kazalar sıklıkla yaşanıyor. 2016 yılında Hindu yeni yılını kutlamak için bir tapınakta düzenlenen yasaklı havai fişek gösterisi sırasında meydana gelen büyük patlamada en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.
2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı hayatını kaybetmişti
2008 yılında Jodhpur kentindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda yaklaşık 224 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla insan da yaralanmıştı .