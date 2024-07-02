Dini tören çıkışı esnasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Hindistan'da düzenlenen dini tören toplantısında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle izdiham çıkması sonucu 87 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu ve ölü ve yaralıların artmasından endişe edildiği açıklandı.

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Dini tören çıkışı esnasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sonrası çıkış esnasında izdiham meydana geldi. Ürkütücü olayda 87 kişi yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA YARALI DA VAR

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 insanımızı kaybettik. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Ülkeyi sarsan felakete ilişkin açıklamalarda bulunan kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.

Dini tören sırasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var

"KALABALIK DAĞILIRKEN İZDİHAM YAŞANDI"

Ayine katılan kadınlardan biri toplu dua etkinliğinin yerel bir gurunun onuruna düzenlendiğini ve kalabalığın dağılmaya başlamasıyla izdihamın yaşandığını aktardı.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti

BAŞBAKANDAN YETKİLİLERE ÖNEMLİ TALİMAT

Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilişkin Hindistan Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş düzeyinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları talimatı verdi.

Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.

BU İLK DEĞİL

Hindistan'da büyük dini bayramlar sırasında ölümcül kazalar sıklıkla yaşanıyor. 2016 yılında Hindu yeni yılını kutlamak için bir tapınakta düzenlenen yasaklı havai fişek gösterisi sırasında meydana gelen büyük patlamada en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı hayatını kaybetmişti

2008 yılında Jodhpur kentindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda yaklaşık 224 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla insan da yaralanmıştı .

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