Dini tören çıkışı esnasında izdiham yaşandı, 87 kişi öldü çok sayıda yaralı var Hindistan'da düzenlenen dini tören toplantısında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle izdiham çıkması sonucu 87 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu ve ölü ve yaralıların artmasından endişe edildiği açıklandı.