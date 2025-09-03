  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, akıl almaz görüntüler ortaya çıktı... Öfke kusan baba kızına tüfekle ateş ederek ağır yaraladı...

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!
Yayınlanma:

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, akıl almaz görüntüler ortaya çıktı... Öfke kusan baba kızına tüfekle ateş ederek ağır yaraladı...

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an! Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, babanın kızına tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan kız, hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminaline elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Gündeme bomba gibi düştü: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek!Gündeme bomba gibi düştü: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek!

Zirvede kıyasıya mücadele: İşte, 81 ilde yapılan son seçim anketi!Zirvede kıyasıya mücadele: İşte, 81 ilde yapılan son seçim anketi!

Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek: 3 Eylül 2025 En güzel Mevlid Kandili mesajları...Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek: 3 Eylül 2025 En güzel Mevlid Kandili mesajları...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!
İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!
Bursa’da dehşet anları: Önce çocuğunu, sonra kendisini 3’üncü kattan aşağı attı!
Bursa’da dehşet anları: Önce çocuğunu, sonra kendisini 3’üncü kattan aşağı attı!
Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 Eylül hava durumu
Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 Eylül hava durumu
Beşiktaş'ta çöpte cesedi bulunan bebeğin annesi bulundu: İfadesi kan dondurdu!
Beşiktaş'ta çöpte cesedi bulunan bebeğin annesi bulundu: İfadesi kan dondurdu!
Susuzluk çeken İzmirli halkın yardım çığlığı! Afrika'da su kuyusu açan derneklerden yardım istediler
Susuzluk çeken İzmirli halkın yardım çığlığı! Afrika'da su kuyusu açan derneklerden yardım istediler
Akın Gürlek'e büyük şok: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı doğruladı
Akın Gürlek'e büyük şok: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı doğruladı
30 Ağustos zafer bayramının 103. yılında Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kritik mesaj: Devletimiz her türlü tedbiri almakta
30 Ağustos zafer bayramının 103. yılında Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kritik mesaj: Devletimiz her türlü tedbiri almakta