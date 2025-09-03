Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!

Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, akıl almaz görüntüler ortaya çıktı... Öfke kusan baba kızına tüfekle ateş ederek ağır yaraladı...

Babanın kızını tüfekle vurduğu an! Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, babanın kızına tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan kız, hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminaline elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

