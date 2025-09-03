Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek: 3 Eylül 2025 En güzel Mevlid Kandili mesajları...

6. "Mevlid Kandili, bir sevda gecesidir; Allah’ın ve Peygamberimizin (s.a.v) sevgisiyle dolu. Dualarınızın kabul, gönlünüzün huzurlu olması dileğiyle."

7. "Mevlid Kandili’nde dualarımızı birlikte yükseltelim, sevgimizi ve saygımızı Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) adadığımız bu mübarek gecede, Allah’ın rahmeti üzerimize olsun."



8. "Mevlid Kandili’nde, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ışığı yolumuzu aydınlatsın. Tüm kalbimle dua ediyorum, bu gece size huzur ve mutluluk getirsin."

9. "Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğumuyla dünyaya yayılan nur, bu gece bizlere de aydınlık ve huzur getirsin. Mevlid Kandili’niz mübarek olsun."

10. "Peygamber Efendimiz (s.a.v), bizlere sevgi ve merhametle dolu bir hayatı öğretti. Mevlid Kandili’nde O’nun izinden yürümek, her birimize huzur ve barış getirsin. Dualarınız kabul olsun."

11. "Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! Bu mübarek gecede dualarınız kabul, günahlarınız affolsun. Hz. Muhammed’in (s.a.v) şefaatine nail olmanız dileğiyle."

12. "Bu mübarek gecede, yüce Allah’ın rahmeti üzerinize olsun. Mevlid Kandili, kalplerimizi aydınlatsın, hayatımıza huzur ve bereket getirsin. Kandiliniz mübarek olsun."



13. "Bu özel gece vesilesiyle, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ahlakını örnek alalım, hayatımızı onun yoluna göre şekillendirelim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."

14. "Bu gece, tüm kainatın onur duyduğu bir güne işaret ediyor. Peygamber Efendimiz’in doğduğu bu mübarek gece, dualarımızı semaya yükseltelim. Mevlid Kandili’niz mübarek olsun."

15. "Bu gece dualarınızda beni de unutmayın. Bu mübarek gecede kalpler bir olsun, dualar kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."

16. "Geceniz nur, dualarınız kabul, kalbiniz huzur dolsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun."

17. Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyikilerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

18. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

19. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

20. Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili’miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile.

AYETLİ VE HADİSLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2025

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." (Ahzab Suresi, 56. Ayet)

"Benimle birlikte Cennette olmak isteyen, bana bir defa salât getirsin." (Hadis-i Şerif)

"Kalpler Allah’ın zikri ile huzur bulur." (Ra’d Suresi, 28. Ayet)

Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

"Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun.

Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.