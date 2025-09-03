Gündeme bomba gibi düştü: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Eylül'deki duruşma sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini de CHP'den ihraç edilebileceği konuşuluyor...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 kongresini iptal etti ve kayyum atadı. Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum heyetinde yer alan Gürsel Tekin'i ihraç etti. 15 Eylül'deki duruşma sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de benzer bir kaderi paylaşabileceği konuşuluyor.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etti. İl başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet ise kayyum olarak atandı.

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

Mahkemenin kararının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'i kastederek "İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik" dedi.

GÖZLER 15 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

CHP yöneticileri 15 Eylül duruşmasında İstanbul'dakine benzer bir karar çıkacağını yani kayyum atanacağını düşünüyor. Kayyum atanması halinde mahkeme, partiyi kurultaya taşıması için parti üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirecek. Bu heyetin 45 gün içinde kurultay yapması gerekecek. Karar bu yönde çıkarsa kasım ayı başında kurultay olacak.

Haberin Devamı

MUTLAK BUTLAN DEĞİL KAYYUM OLUR

İkinci seçenek; mutlak butlan kararı verilmesi halinde ise bir önceki yönetim olması sebebiyle Kılıçdaroğlu ve ekibi partinin başına geçecek. Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi 45 gün içerisinde kurultaya götürmek gibi bir zorunluluğu olmayacak. Ancak CHP kurmayları bu ihtimalin hayata geçeceğini düşünmüyor. İstanbul kararının önemli bir gösterge olduğu ve 15 Eylül'de de aynı yönde karar çıkacağı yani kayyım atanacağı görüşü hakim.

KURULTAY KARARI TALEP EDİLECEK

Kayyım olarak atanacak isimden hızlıca kurultay kararı alması talep edilecek. Bu durumda yapılacak kurultayda CHP'nin mevcut yönetiminin güçlenerek çıkacağı düşünülüyor.

KAYYUM KURULTAYA GİTMEZSE...

CHP kayyımı, kurultay kararı almazsa CHP başka bir stratejiye geçecek. Genel merkezi terk etmeme, nöbet tutma ve direnme seçeneği o zaman hayata geçecek.

KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLEBİLİR

CHP'de mutlak butlan kararının çıkması ihtimalinin düşük olduğu düşünülse de bu yönde bir karar çıkması halinde İstanbul'daki adımların aynısının atılması planlanıyor. Yani partinin başına geçecek Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin tıpkı Gürsel Tekin gibi partiden ihraç edilmesi.

Kaynak: Haber7

Zirvede kıyasıya mücadele: İşte, 81 ilde yapılan son seçim anketi!

Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek: 3 Eylül 2025 En güzel Mevlid Kandili mesajları...

İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!